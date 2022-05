URGENTE: Traficante morre durante Operação Cidade Segura em Tobias Barreto

PM DEFLAGRA OPERAÇÃO CIDADE SEGURA EM TOBIAS BARRETO, TRAFICANTE MORRE EM CONFRONTO

Na tarde e noite desta sexta-feira, 27, o CPMI – Comando do Polícia Militar do Interior, da PM sergipana, deu sequência ao ciclo de operações intituladas de Cidade Segura e que vem semanalmente se deslocando entre cidades do interior do estado onde apresentam índices criminais relativos à prática do tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubos e homicídios.

A operação encontra-se em andamento na cidade tobiense sob o comando do CPMI, apoiada por subunidades especializadas. Até o momento, a PM já apreendeu grande quantidade de drogas e um traficante armado, que confrontou os policiais, morreu durante o socorro no hospital da cidade.

Comunicação: 11º BPM