URGENTE: Rita Lee é diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo

Cantora de 73 anos passava por exames de rotina quando descobriu tumor e vai começar o tratamento

Rita Lee foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina. A informação foi divulgada pela equipe da cantora nesta quinta-feira (20).

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmem Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina” diz o comunicado publicado no Instagram.

Familiares, amigos e fãs comentaram a publicação mandando mensagens de apoio para a cantora de 73 anos. Beto Lee, filho mais velho de Rita, comentou no post com: “We will survive” (nós vamos sobreviver). Já João, filho do meio, falou: “Juntos e fortes”.

Com histórico de câncer na família, Rita retirou as mamas em 2010, mesma cirurgia feita por Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção.