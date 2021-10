Prefeitura de Tobias Barreto contém incêndio no Galpão de Reciclagem de Lixo

Na madrugada deste domingo,(17/10), por volta das 2:30h, ocorreu um incêndio no galpão da coleta seletiva do município de Tobias Barreto, localizado ao lado da secretaria municipal de obras, cuja causa ainda não foi identificada.

Assim que as autoridades foram acionadas, a prefeitura municipal de Tobias Barreto, imediatamente, através do secretário municipal de obras, Romildo Rodrigues, acompanhado do Coordenador de Obras, Serviços Públicos e Saneamento, Netinho Seabra, e o procurador municipal, Dr Vinicius Oliveira, se deslocaram ao local, com em vistas a encontrar rápida solução para que o incêndio não se espalhasse pela região e não atingisse também o prédio da secretaria de obras, que fica ao lado do galpão.

Contando com a bravura dos motoristas dos carros pipas do município e com a colaboração do empresário Junior de Agnaldo, que prontamente disponibilizou seu maquinário para contenção do incêndio, formou-se uma verdadeira força-tarefa que de maneira conjunta conseguiram realizar a contenção do incêndio. O corpo de bombeiros também foi acionado e chegou ao local do incêndio com seus profissionais abnegados e equipamentos adequados que fizeram com que o incêndio fosse definitivamente debelado.

Nenhuma pessoa foi ferida e apenas danos materiais foram contabilizados. A cozinha do galpão conseguiu ser preservada assim como uma boa parte do galpão, todavia a maior parte foi destruída pelo fogo, afirmou o secretário Romildo Rodrigues.

Mais detalhes serão trazidos ao longo do dia pelos meios oficiais de comunicação da prefeitura municipal, através de uma nota oficial a ser emitida ainda hoje, que também destacará medidas para identificação das causas do acidente, comentou o procurador do município, Dr Vinicius Oliveira, diretamente do local do incêndio.

