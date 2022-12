URGENTE: Justiça manda o Tobiense Marcos Andrade deixar cargo de presidente da Fecomércio

A Justiça decidiu que o Tobiense Marcos Andrade tem que deixar imediatamente o cargo de presidente da Fecomércio, de Sergipe. Em face do exposto, CONCEDE-SE, em parte, o requerimento na presente ação de cumprimento provisório de sentença, no sentido de o sr. JOSÉ MARCOS ANDRADE, deixar o cargo de presidente da instituição ou, ainda, “deixar de se fazer presidente” pois as eleições foram anuladas, IMEDIATAMENTE, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00.

Os requerentes devem informar a esse Juízo a respeito do cumprimento ou não dessa determinação, além do próprio JOSÉ MARCOS DE ANDRADE. No mais, deixa que o próprio CONSELHO DE REPRESENTANTES cumpra seu papel institucional e dê cumprimento a sentença conforme consta dos autos do processo 0000385-78.2022.5.20.0006.