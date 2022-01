URGENTE: João Tarantella acaba de falecer no hospital

NOTA

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), comunica, com pesar, o falecimento do paciente João Paes da Costa (João Tarantella), ocorrido às 10h28, de hoje (15/01/2022), em decorrência de traumatismo craniano grave, após seguir o protocolo, foi constatado Morte Encefálica, ocasionando a interrupção completa de todas as funções cerebrais.

O paciente estava internado no Huse desde o dia 11 de janeiro, ele recebeu os devidos cuidados dos profissionais médicos desta unidade, e todos os recursos disponíveis foram empregados no atendimento ao paciente.

O hospital, neste momento de dor, presta solidariedade aos familiares e amigos.

Ascom Huse