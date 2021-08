URGENTE: Incêndio de grandes proporções agora no Complexo Empresarial de Tobias Barreto

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma fábrica de travesseiros e confecções na noite desta terça-feira 03/08, no complexo empresarial na cidade de Tobias Barreto – Se.

O fogo teve início por volta das 19h40, e se propagou por todo o galpão rapidamente, uma equipe da secretaria de obras do município chegou rapidamente ao local e iniciou os trabalhos para conter o fogo, o corpo de bombeiros da cidade de Lagarto foi acionado e ficou noite e madrugada até apagar as chamas.

As causas do incêndio são desconhecidas, segundo um funcionário da fábrica um curto circuito na rede elétrica é praticamente descartado, pois quando se encerra o expediente às 17h00, a energia do galpão é desligada.

Fonte: Portal Sergipano