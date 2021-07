URGENTE: Dois criminosos morrem em confronto com a policia e outros quatro são presos na Operação “Poço Verde Limpo”

A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É INVESTIGADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS, TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS E ROUBOS, NA CIDADE DE POÇO VERDE.

No dia 22 de julho de 2021 foi deflagrada uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar na região do sertão sergipano (Poço Verde) com o objetivo de combater uma organização criminosa que praticava a traficância de drogas, homicídios, furtos e roubos na região. A operação foi batizada de “POÇO LIMPO” e contou com o apoio de mais de 100 policiais no cumprimento de 20 mandados judicias na cidade de Poço Verde-SE.

Na oportunidade foram cumpridas 16 mandados de busca e apreensão, 03 mandados de prisão, 04 prisões em flagrante delito e outros 02 criminosos vieram a óbito em confronto com as forças policiais.

Após aproximadamente 03 meses de investigação policial pela equipe de Poço Verde, a Polícia Civil do Estado de Sergipe representou ao Poder Judiciário pelos mandados judiciais, o que foi prontamente deferido pelo Magistrado da comarca de Poço Verde, com parecer favorável da Promotora de Justiça desta comarca, em razão da gravidade dos fatos.

Durante a operação foram apreendidas 05 armas de fogo (04 revólveres e 01 espingarda cal. 12 de fabricação caseira), várias munições intactas e alguns cartuchos deflagrados. Também foram apreendidos mais de 3 quilos de substâncias entorpecentes análogas a maconha em tablete, 75 buchas de substâncias entorpecentes análogas a maconha, 46 eppendorfs contendo um pó branco análogo a cocaína e 02 pedras de uma substância análoga a maconha de tamanho médio. Além disso, foi encontrado na casa de um dos suspeitos uma motocicleta que tinha sido roubada por alguns integrantes do bando.

Apesar de ter sido prestado o pronto e imediato socorro, os suspeitos que foram alvejados em confronto vieram a óbito e foram identificados como sendo os indivíduos de nome João Paulo Barbosa de Jesus, vulgo “JP” ou “Paulinho” e Wemerson Rodrigues de Souza, vulgo “Gordo”. Que durante o cerco policial atentaram contra a vida dos agentes de segurança pública. O grupo era conhecido pelo terror que promoviam em “suas áreas”.

Entre o cumprimento de mandados de prisão e os que foram autuados em flagrante, foram presos: Danilo Oliveira de Jesus; José Nilde Noberto dos Santos; Ginaldo Santos Santana e; Sebastião Gonçalves de Souza.

O Delegado Weliton Júnior, responsável pela operação policial, destacou que “o êxito da ação só foi possível em razão do somatório de forças entre as Polícias Civil e Militar. Dando ênfase ao apoio incondicional da equipe comandada pelo Delegado Regional de Tobias Barreto, Francisco Gerlandio; do imprescindível apoio logístico e operacional da COPCI (Coordenadoria de Polícia Civil do interior); do especializado serviço prestado pela CORE; da participação decisiva das equipes de Boquim, de Siriri e da divisão de roubos e furtos de Itabaiana que representaram a 4º Turma de Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, de todos os policiais militares envolvidos sob o comando do Ten. Cel. Ribeiro do 11º BPM e, em especial, a briosa e valorosa equipe da delegacia de Poço Verde. A autoridade Policial destacou ainda que as denúncias são de grande importância e podem ser feitas de forma sigilosa no disque denúncia da Polícia Civil (181).

As Forças de Segurança Pública do Estado de Sergipe reafirmam seu compromisso com a população e reforçam que estão sempre prontas para melhor servir e proteger a sociedade sergipana.

Fonte: Polícia Civil