Urgente: Cai Secretário de Comunicação de Tobias Barreto, Luiz Henrique Bugia

De acordo com o programa Tribuna do Povo, apresentado pelo radialista Juliano Góis na Tobias Barreto FM, O Secretário de Comunicação de Tobias Barreto Luiz Henrique Bugia, foi exonerado no fim da manha de hoje pelo Prefeito Dílson de Agripino.

A decisão foi uma resposta a ação popular Nº 202285001527, proposta pelos advogados Nego Valeriano e Antônio Nery. Na referida ação o Ministério Público Estadual constatou a prática de nepotismo praticada pelo presidente da câmara e irregularidades contratuais na referida empresa de responsabilidade de Luiz Henrique.