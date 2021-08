URGENTE: Acusados de matar empresário vão a júri em Tobias Barreto

Está marcado para a próxima terça-feira, (24), em Tobias Barreto, o júri popular dos réus acusados pelo assassinato do jovem Empresário Adriano Teles, 37 anos.

O crime aconteceu no dia 20 de março de 2016, no Largo do Cruzeiro, centro daquela cidade. Segundo testemunhas, a vítima estava tomando um açaí quando foi surpreendido por Ranflay do Nascimento, que se aproximou e disparou três tiros em Adriano, matando-o na hora. O crime aconteceu em plena luz do dia: às 17:30h.

Vão a júri popular os Réus Ranfley do Nascimento, Rafael de Aguiar, vulgo “Carroça” e Douglas Amado. Os Três são acusados de terem envolvimento direto no crime premeditado. Vale ressaltar que Douglas, um dos acusados, trabalhava na Padaria Imperatriz e atendeu a vítima horas antes do crime. O assassinato de Adriano Teles comoveu Tobias Barreto, município da região Sul de Sergipe.

Proprietário da empresa Ducatti Construções, Adriano era um empresário jovem e muito conhecido em toda região. O seu primeiro empreendimento imobiliário foi no Bairro Pururuca, onde construiu o Residencial Vila Real, com 400 casas e o Condomínio Jardins Club. Um Homem que a sociedade admirava bastante por sua humildade e pela visão empreendedora, sempre pensando no desenvolvimento de Tobias Barreto.