Universidade Tiradentes oferece descontos para pós-graduação

A Universidade Tiradentes (Unit) oferece desconto de antecipação de matrícula até o dia 11 de novembro. Estudantes egressos da instituição têm direito a 25% de desconto para ingressar em qualquer curso de especialização, presencial ou EaD, sobre todas as parcelas contratadas.

O desconto é válido até a finalização do curso, dentro do tempo previsto na matriz curricular para integralização, desde que o aluno esteja regularmente matriculado no curso e que os pagamentos sejam realizados até o dia de vencimento da parcela.

Além desse benefício, a Unit também oferece desconto para os estudantes que venham a cursar duas especializações simultâneas. Alunos que trancaram a matrícula antes de concluir o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), para quem deseja antecipar o pagamento do semestre e colaboradores de empresas e associações conveniadas, também têm descontos.

A validade desses descontos é para alunos da Universidade Tiradentes em Sergipe e Centro Universitário Tiradentes, em Alagoas.

O edital está disponível no site www.unit.br/regulamentos.

