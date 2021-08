Universidade Tiradentes é destaque em edital de bolsas de Pós-doutorado do CNPq

O Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos (PEP), da Universidade Tiradentes (Unit), foi destaque mais uma vez em âmbito nacional. Além de figurar entre os melhores do Nordeste e do país, com conceito 5 atribuído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o programa vem conquistando excelentes resultados e um grande reconhecimento. É o que demonstra a Chamada CNPq nº 16/2020 de Pós-doutorado Júnior (PDJ).

No último edital de bolsas especiais, das 11 bolsas disponibilizadas para o Pós-doutorado Júnior na área de Engenharia Química, duas pesquisas serão desenvolvidas na Unit. O resultado demonstra o compromisso e a qualidade da Unit com a pesquisa, além do corpo docente altamente qualificado e a excelência da estrutura disponível. Para se ter uma ideia, no Brasil, apenas três programas em Engenharia Química/Engenharia de Processos possuem o conceito 5, entre eles o da Universidade Tiradentes.

“O reconhecimento é resultado de trabalho continuado e de muita dedicação. A universidade se destaca quando possui uma massa crítica de pesquisadores que apresentam produção científica acima da média, reconhecida internacionalmente por meio de citações destes trabalhos em todo o mundo. Toda a nossa atuação é de extrema importância, porque torna a universidade cada vez mais reconhecida”, declara a coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos, doutora Eliane Bezerra.

O objetivo da Chamada PDJ é apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no país, por meio da concessão de bolsas em todas as áreas do conhecimento.

Um dos membros do Comitê de Assessoramento de Engenharia Química do CNPq, professor da Unit e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa Cláudio Dariva, explica que as bolsas são voltadas para recém-doutores que visam continuar desenvolvendo suas atividades em centros de pesquisa de excelência. “O candidato aplica um plano de trabalho para ser realizado em um determinado centro de pesquisa e os comitês avaliam a recomendação dessa bolsa. Além do currículo do candidato, a experiência do supervisor e a qualidade da instituição que receberá esse pesquisador são também consideradas. A decisão final da implementação das bolsas cabe ao Conselho Deliberativo do CNPq “, comenta.

Para Dariva, o resultado do edital, um dos mais concorridos da história, demonstra a qualidade e excelência das atividades desenvolvidas dentro do PEP/Unit. “Os dois pesquisadores contemplados tiveram formação em outras IESs e virão à Unit para desenvolver uma nova etapa de sua carreira. A Unit teve um reconhecimento em base comparativa com outras instituições nacionais. É uma chancela que coloca a Universidade Tiradentes como um importante centro de desenvolvimento, uma vez que deve apresentar condições humanas e de estrutura para receber pesquisadores”, enfatiza.

“O resultado evidencia, portanto, a excelência das atividades de pesquisa desenvolvidas em nossa na instituição, a produtividade e o nível dos pesquisadores, e reflete de forma abrangente a qualidade da instituição de ensino. A Unit é um case de sucesso para o sistema nacional de ciência e tecnologia, mostrando que é possível desenvolver pesquisas de altíssima qualidade fora dos grandes centros”, acrescenta.

Pesquisas

Entre as pesquisadoras contempladas estão a doutora em Química pela Universidade Federal de Sergipe com área de concentração em Química Analítica, Joselaine Santana, supervisionada pelo professor doutor Cláudio Dariva, e a doutora em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Maiara Barbosa, supervisionada pelo doutor Giancarlo Richard Salazar Banda. Ambos supervisores fazem parte do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos. Os projetos serão desenvolvidos no período de 12 meses.

A pesquisa realizada por Joselaine Santana é intitulada Produção de etanol celulósico a partir do aguapé, bagaço de cana, palha de milho e casca de coco utilizando o pré-tratamento organosolv com glicerol bruto e FeCl3. “O tema possui notável importância no cenário do desenvolvimento de biocombustíveis e contribui de modo relevante no campo de pesquisa relacionado à produção do etanol celulósico. A pesquisa contribuirá para a valorização da indústria do biodiesel e barateamento da produção do etanol celulósico”, destaca Joselaine Santana.

“A contemplação do projeto com a bolsa é um indicativo de sua relevância para o desenvolvimento científico do país. Escolhi a Universidade Tiradentes por possuir toda a estrutura necessária para o desenvolvimento da pesquisa, contando com professores/pesquisadores conceituados, a exemplo do supervisor do projeto, o professor Cláudio Dariva, que, por possuir um currículo excelente, contribuiu para a aprovação do projeto”, acrescenta.

Já Maiara Barbosa desenvolverá o projeto de Pós-doutorado Júnior do CNPq Síntese de ânodos óxidos metálicos utilizando laser de CO2 empregando álcool polivinílico como solvente para o tratamento de efluentes contaminados com metformina.

“O projeto que irei desenvolver como pós-doc pela Unit tem como finalidade produzir uma tecnologia ambientalmente favorável para o tratamento de efluentes contendo o antidiabético metformina. Estudos recentes revelam que o consumo exacerbado e o descarte não controlado de medicamentos podem gerar efeitos agudos (letais) e de longo prazo. O fármaco metformina é um dos produtos farmacêuticos mais prescritos e consumidos em todo o mundo”, salienta.

Para a pesquisadora, a importância desta e de outras pesquisas científicas é proporcionar à sociedade em geral o desenvolvimento tecnológico que favoreça não apenas a comunidade científica, mas que proporcione o bem estar e a saúde humana.

“Acredito fielmente na importância da pesquisa brasileira para o mundo acadêmico e a sociedade. O meu desejo é que, em um futuro próximo, todos possam ter essas oportunidades e que saibam aproveitá-las da melhor forma possível”, reitera.

O professor doutor Giancarlo Banda também destaca a relevância da aprovação do projeto. “É um reconhecimento ao trabalho feito na universidade. Além disso, será possível ampliar a rede de contribuição entre grupos de pesquisa brasileiros, visto que a pesquisadora possui parcerias sólidas com o Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada, na UFRN, sob a supervisão do professor doutor Carlos Alberto Martínez Huitle”, enaltece.

“O grupo de pesquisa do Prof. Martínez Huitle é um grupo sólido, com conhecimento na área de degradação eletroquímica de compostos orgânicos e eletroanálise. Além disso, possui uma vasta parceria com grupos mundialmente importantes para o desenvolvimento da ciência. Estamos muito animados com o projeto e esperamos conseguir excelentes resultados, que possam ser convertidos em publicações e patentes para o país e, principalmente, que sirvam como alicerce científico para o desenvolvimento social e ambiental do Brasil e da Região Nordeste”, finaliza.