Unit termina 2021 com mais de 100 convênios ativos  

Ao longo do tempo, a Universidade Tiradentes tem firmado parcerias com importantes empresas, prefeituras, hospitais e setores diversos com o intuito de atuar na promoção da educação e auxiliar no ingresso de estudantes ao ensino superior. Com isso, desenvolve uma política diferenciada de descontos com o “Convênio Empresa”.

A partir de uma parceria firmada, mediante instrumento contratual, a Unit, por meio do Núcleo Comercial, concede descontos a um grupo de beneficiários.

“Somente em 2021, formalizamos mais 51 novas empresas e setores públicos. A instituição de ensino possui, ao todo, mais de 100 contratos de convênios ativos. Além disso, estamos em negociação com algumas grandes empresas e temos mapeados em torno de 39 parcerias a serem formadas logo no primeiro semestre de 2022”, comenta Adênia Santos Andrade, gerente comercial da Unit.

Desde o início do 2º semestre de 2021, os convênios firmados ofertam 5% de desconto nos cursos de graduação, além de ser cumulativo com outras políticas comerciais/ bolsas de estudos. As parcerias são válidas para os cursos de graduação ofertados na modalidade presencial ou a distância nas unidades de ensino presencial e Polos EaD, não se aplicando para o curso de Medicina e os de Pós-Graduação de Medicina, Odontologia e parcerias internacionais.

“O convênio será cumulativo com a política comercial/bolsas e condicionado a pontualidade dos pagamentos. Além disso, o desconto também é estendido aos cônjuges, filhos, pais/genitores, irmãos, avós e netos do beneficiário principal”, frisa.

“Trabalhamos com duas possibilidades de contratos de convênios para acolher os estudantes já matriculados e os novos acadêmicos. Um para alunos ingressantes a partir de 2021.2 e outro para alunos que ingressaram antes desse período”, complementa.

Para os convênios firmados antes de 2021.2, são concedidos descontos de até 15% para os funcionários/associados e 10% para cônjuges dos respectivos funcionários/associados que sejam estudantes da Unit.

“A empresa ganha um profissional mais qualificado e trabalha a retenção de talento e o mercado de trabalho ganha mais um profissional habilitado”, finaliza.

Assessoria de Imprensa | Unit