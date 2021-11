Unit recebe homenagem do ITPS pelos 59 anos de atuação em prol de uma educação de qualidade

A Universidade Tiradentes foi homenageada com Menção de Louvor pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS. A honraria, entregue por representantes do órgão, destaca os 59 anos de atuação da Unit em prol de uma educação de qualidade. Na ocasião, o Reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa, e o pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e presidente do ITP, doutor Diego Menezes, receberam o diretor-presidente do órgão, Antônio Carlos Porto de Andrade e o conselheiro Carlos Augusto Fiel.

“Conheço a história do ITPS e de todos que já passaram por lá. É um orgulho imenso receber esse título. Essa é uma homenagem que jamais poderia pensar em receber, porque se trata de uma grande entidade de Sergipe”, comentou o Reitor da Unit.

“O ITPS tem uma história de mais de 50 anos como um modelo para o estado, um órgão onde seus membros são cientistas de alta qualificação, e tem realizado um trabalho excelente a favor do nosso estado. Espero continuar sempre evoluindo, mostrando mais qualidade a cada dia, para que tenham a certeza que acertaram ao nos conceder esse título”, complementou.

Para o diretor-presidente do ITPS, Antônio Carlos Porto de Andrade, o órgão não poderia deixar de homenagear a Unit pelas realizações nas áreas de ciência e tecnologia.

“As influências da Unit e o que a instituição de ensino realiza para a ciência, tecnologia e inovação em nosso estado nos orgulha muito. Além disso, temos orgulho de ter a Unit em nosso conselho, representado por Diego Menezes, sempre atuante e participativo”, declarou.

“Um estado e um país não se desenvolvem se não tiverem como base uma educação de qualidade. Resolvemos homenagear a Unit pelo caráter inovador e visionário que ela possui, sempre além do tempo. A Unit ousou, sonhou, realizou e continua realizando e motivando pessoas a realizarem os seus sonhos”, acrescentou.

A proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração do órgão e aceita por unanimidade pelos membros. “Nós fizemos a proposta ao Conselho para prestarmos essa homenagem tendo em vista os relevantes serviços que a Unit tem prestado na área da educação ao povo sergipano, nordestino e, hoje, além-fronteiras. Além disso, também se destaca na área da transformação de vidas daqueles que aqui estudam e na atividade econômica e no desenvolvimento do Estado de Sergipe”, salientou o diretor-presidente.

“O professor Uchôa é um exemplo de vida para todos. Com perseverança, luta e um sonho imenso, acreditou e realizou esse conglomerado de órgãos de educação que é, hoje, um dos maiores grupos privados do Brasil, ministrando uma gama de cursos muito grande e com qualidade”, completou.

“Essa homenagem foi instituída pelo ITPS para as pessoas que representam muito para Sergipe e como o professor Uchôa é o homem de destaque na educação do estado, nós decidimos homenageá-lo com essa honraria, aceita por unanimidade por todos do Conselho”, finalizou Carlos Fiel, membro do Conselho que representa o Governo do Estado.

