Unit já garante medalha no JUBs Brasília 2021

Na edição nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), das 271 Instituições de Ensino Superior (IES) que somam cerca de 3.500 atletas participantes entre as 26 modalidades desta edição está a Universidade Tiradentes com seus 100 atletas.

Os representantes da Unit no Badminton e Tênis de Mesa ganharam no primeiro dia de jogos e competiram neste dia 13, novamente. As equipes da Unit de Vôlei masculino e Handebol ganharam na primeira etapa das competições, já o time de Futsal Feminino empatou e segue na disputa. Os times de Vôlei, Basquete e Handebol feminino perderam na primeira fase. O mesmo para o Tênis. “Estamos nos deparando com níveis altíssimos de competidores que vivem do esporte. Nossos atletas da Unit são muito focados, preparados e determinados, por isso que estão nos representando tão bem”, relata o coordenador do Unit Esportes, Walter Thiessen, diretamente de Brasília. O grande destaque deste segundo dia de disputas do JUBs Brasília é o atletismo. O atleta Alan Bizerra, aluno do curso de Educação Física da Unit, levou medalha de bronze. “A prova foi bem difícil porque nessa competição estavam os melhores atletas da prova de 10 mil metros de diversos lugares do Brasil. Como a umidade estava muito alta, os atletas que saíram na minha frente, depois de um período, começaram a cair no rendimento. Foi quando coloquei em prática minha estratégia e fui ganhando posições. Só consegui medalha nos últimos dois quilômetros faltando cinco voltas”, explica.

Para ele, cada um está fazendo o seu melhor, independente da prova, seja individual ou coletiva, mas o apoio da Unit é um diferencial. “Professor Walter e todos os colaboradores da Unit estão nos ajudando em todos os aspectos para que a gente se sinta sempre preparado para os jogos e isso tem sido fundamental”, encerra Alan Bizerra.

Dois atletas de judô estão na final e concorrem ouro em cada categoria.

As competições coletivas estão sendo transmitidas pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) em seu canal no Youtube: youtube.com/CBDUTV, além das outras redes sociais da CDBU – Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok e Twitch.

Com informações de Quesia Cerqueira, correspondente JUBs Brasília.