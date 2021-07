Unit está com inscrições abertas para os programas de mestrado e doutorado

Até o próximo dia 25 de julho, a Universidade Tiradentes está com inscrições abertas para os programas de mestrado e doutorado. Entre os Programas de Pós-graduação com processo seletivo em andamento estão o de Saúde e Ambiente, Biotecnologia Industrial, Engenharia de Processos e Direitos Humanos.

A qualidade dos programas da Unit tem sido destaque nas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, órgão que regulamenta a pós-graduação no Brasil. Atualmente, a Unit conta com seis Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, sendo cinco próprios e um em rede. Destes, cinco são reconhecidos como de excelência nacional e com conceito 5 e um deles possui o conceito 4.

O edital de 2ª chamada é voltado para as vagas remanescentes.

Confira informações e vagas disponíveis:

PSA

Com três linhas de pesquisas voltadas para o Ambiente, Desenvolvimento e Saúde, Enfermidades e Agravos de Impacto Regional e Biodiversidade e Saúde, o Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente disponibiliza sete vagas para o curso de mestrado e oito para o doutorado.

PPGD

Com duas linhas de pesquisas direcionadas aos Direitos Humanos, Novas Tecnologias e Desenvolvimento Sustentável e Direitos Humanos na Sociedade, o Programa de Pós-graduação conta com 15 vagas para o mestrado e duas para o doutorado disponíveis.

PBI

O Programa de Biotecnologia Industrial da Unit atua na área de concentração de Bioprodutos/ Bioprocessos com linhas de pesquisas voltadas à Prospecção e conversão de produtos vegetais e animais da região Nordeste e Microbiologia aplicada para o desenvolvimento da região Nordeste.

PEP

O PEP/Unit tem como objetivo formar recursos humanos qualificados na área de engenharias, com foco nos processos necessários ao desenvolvimento do parque industrial regional, além de atender às necessidades de pessoal qualificado para atender o setor acadêmico da região e do Brasil. Entre as linhas de pesquisas estão Uso e Transformação de Recursos Minerais e Energéticos e Uso e Transformação de Recursos Agrícolas.

Para outras informações, os interessados devem acessar o site https://ppg.unit.br/.

Assessoria de Imprensa | Unit