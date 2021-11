Unit e Fundat realizam oficina para elaboração de currículo e dicas para colocação no mercado de trabalho

No dia 19 de novembro, a Universidade Tiradentes (Unit), em parceria com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realizará a oficina on-line Como se Preparar para o Mercado de Trabalho, das 10h às 12h.

Na ocasião, a gerente do Unit Carreiras, Janaína Machado, abordará a importância de elaborar um currículo interessante para o mercado, no qual constem os dados pessoais do candidato, as experiências acadêmicas e profissionais, e como ele pode contribuir para a empresa. “Vou dar dicas que são extremamente importantes de como participar de processos seletivos on-line e presenciais, e como ser aprovado, além de dicas das redes sociais voltadas para empregabilidade, como LinkedIn e Vagas.com., apoiando na busca sobre como procurar emprego”, adiantou.

De acordo com Janaína, há uma oferta de vagas específicas nos finais de ano. “Diante de um cenário econômico tão difícil como o que estamos passando, muitas pessoas estão procurando colocação profissional. E, nesse período, normalmente há vagas temporárias”, disse.

A oficina será realizada pela plataforma Google Meet e, para participar, o interessado deve acessar o link e preencher o formulário com as informações solicitadas. Após a inscrição, a Fundat enviará a confirmação para o e-mail cadastrado. Para receber o certificado de conclusão da capacitação, o participante deve comparecer à aula no dia e horário, e comprovar a presença por meio de formulário disponibilizado no dia.

Parceria

Há mais de cinco anos, a Unit possui parceria com a Fundat para realização de cursos voltados para empregabilidade e outras ações, como a emissão de carteiras de trabalho e as feiras de empregabilidade realizadas pelo Unit Carreiras. “Além disso, a Fundat também nos apoia com oferta de vagas voltadas para nível superior. Isso nos ajuda a ofertar essas mesmas vagas para nossos alunos. Então, é uma parceria muito bacana e de longo tempo”, concluiu a gerente do Unit Carreiras.

Assessoria de Imprensa | Unit