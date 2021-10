Unit apresenta projeto do Memorial de Sergipe à vice-prefeita de Aracaju

Com o objetivo de visitar as instalações da Universidade Tiradentes, conhecer o Tiradentes Innovation Center e participar da apresentação do Memorial de Sergipe, a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, esteve, na manhã de ontem, 7, no Campus Aracaju Farolândia da Unit. Na visita, a gestora também conheceu o prédio do Núcleo de Estudos em Sistemas Coloidais (Nuesc), do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), e visitou o posto de vacinação da Unit, parceria com a gestão municipal.

A gestora foi recepcionada pelo reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa, pelo presidente do Grupo Tiradentes, Luciano Kliemaschewsk, pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Saumíneo Nascimento e pelo doutor Diego Menezes, pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes e presidente do ITP.

“Estou encantada e muito feliz de ver que a Unit cada vez mais demonstra o seu compromisso social com a comunidade, com Aracaju e Sergipe. Esse memorial, na realidade, é um grande presente para nossa cidade e para o nosso estado. A gente vai poder passear pela nossa história, a história sergipana”, comenta a vice-prefeita.

“Estamos juntos na gestão municipal, porque nós sabemos da importância desse memorial para o turismo, para economia e para todos os setores. Foi uma visita muito proveitosa. A gente sabe do potencial da instituição de ensino, sou egressa da Unit, me formei em Direito e é sempre uma felicidade muito grande retornar a essa casa que eu considero minha casa também”, complementa.

O Reitor da Unit destaca a presença e considera que a visita foi muito proveitosa. “Estamos aqui felizes porque nós recebemos um prêmio com a presença da vice-prefeita de Aracaju para o nosso orgulho, uma profissional de nível superior que saiu daqui da universidade, uma excelente estudante e, hoje, uma pessoa de expressão no nosso estado e na nossa capital”, enfatiza.

“Nós vamos exercer algumas ações para melhorar a comunicação da universidade com os órgãos públicos, para que a universidade possa oferecer e ajudar em algumas iniciativas. Quero agradecer a visita e dizer que nós estamos à disposição para qualquer sugestão ou crítica que possa contribuir para a melhoria das ações da universidade para o benefício da sociedade sergipana”, acrescenta.

A apresentação do Projeto Arquitetônico e Layout Expográfico do Memorial de Sergipe, realizada pelo arquiteto Ézio Deda, foi um dos pontos altos da visita.

“Nós estamos fazendo a reforma para colocar todo o nosso acervo, e espero que dentro de uns seis meses a gente possa estar inaugurando esse memorial, que conta a história de Sergipe. Queremos que os sergipanos conheçam a história de nossa terra que tem muita coisa para contribuir com as pessoas que aqui chegam ou que são daqui”, destaca o professor Uchôa.

O projeto desenvolvido para o Memorial de Sergipe irá conter o maior acervo do estado de Sergipe, sendo um museu conteudista, com diversas homenagens a figuras ilustres sergipanas. “É uma parceria que a Unit está desenvolvendo com o município de Aracaju para a memória de Sergipe, fortalecendo a cultura e o turismo do estado”, finaliza Saumíneo Nascimento.