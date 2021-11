Unit apoia evento internacional de educação empreendedora

Com o tema central Construindo Pontes. Criando Valores, o Sebrae e o Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global – GabEECG – realizam a primeira edição do Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CIEEC). O evento nasce congregando investigadores, docentes, empreendedores e educadores que atuam nesse âmbito.

O encontro, que acontecerá de forma 100% virtual no período de 10 a 12 de novembro, pretende ser um momento privilegiado de diálogo enriquecedor, particularmente entre Portugal e Brasil, para explorar oportunidades e projetar caminhos futuros para a educação empreendedora. Em muitos países, o mês de novembro possui ações voltadas à Semana Global de Empreendedorismo.

O congresso foi pensado pelo Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global – GabEECG, integrado na cátedra Estudos Globais do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da Universidade Aberta (Portugal) e visa dar cientificidade a variadas práticas e políticas implementadas.

A palestra magna abordará a temática Educação empreendedora: articulações entre conceitos e ação, sinergizando regionalidades e globalidades e será conduzida por Rose Mary Almeida Lopes, vice-presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas – Anegepe. A abertura oficial será realizada no dia 10 de novembro, às 10h.

Entre as temáticas debatidas estão Empreendedorismo e cidadania global, Empreendedorismo em cenários de crise e Oportunidades para o mundo do trabalho, entre outras. O professor Domingos Sávio Alcântara Machado, vice-presidente de Estratégia, Internacionalização e Inovação do Grupo Tiradentes, também participará do evento com o painel de Boas práticas de educação empreendedora.

Para outras informações, os interessados devem acessar o site https://cieeci.com/.

Assessoria de Imprensa | Unit