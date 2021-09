UNIASSELVI: Agora em Tobias Barreto, você não pode ficar de fora!

A UNIASSELVI, além dos encontros presenciais que acontecem uma vez por semana no polo, ofertamos: Material didático GRÁTIS IMPRESSO e digital para TODAS as disciplinas + Laboratório Virtual 3D + 50 cursos livres profissionalizante GRATUITO + Internet patrocinada pela UNIASSELVI no LEOapp. Tudo com a missão de ser a melhor solução de educação para ajudar na construção da sua própria história.

E para ajudar na construção da sua própria história estamos com a oferta – Mês das ENGENHARIAS e SAÚDE: 3 mensalidades GRÁTIS + 70% de Bolsa no 1° semestre do curso + Bolsas a partir de 30% do 2° semestre até o final do curso.

Matricule-se pelo app da UNIASSELVI ou com um de nossos consultores e comece a estudar já! 🎓

