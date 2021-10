Uma História de Sucesso! Smart Tec Informática e a Loja da Claro

Everton Bernardo – Nascido em Um povoado de Itapicuru. Filhos de agricultores, saiu da zona Rural com 23 anos pra tentar a vida em nossa cidade. Chegou em Tobias Barreto em 2009 e trabalhou em uma empresa no seguimento de informática e cursos profissionalizantes durante 2 anos. Pediu demissão e juntando as verbas rescisórias e algo mais que tinha juntado durante este tempo, abriu a Smart Tec Informática em 2011.

A smart Tec Informatica nasceu em 2011 e é hoje a maior referencia em assistência técnica e suprimentos de informática de nossa cidade. Atuando no seguimento de manutenção de computadores, notebooks, recarga de cartuchos e toner, vendas de computadores e notebooks, revenda e suporte te sistemas de automação comercial e notas fiscais eletrônicas. Atuou durante 10 anos como a melhor escola de informática e cursos profissionalizantes aqui em Tobias Barreto.

a empresa foi se tornando referencia no seguimento e ao longo tempo trazendo outros produtos e serviços. Um deles foi em 2018 que é o Aplicativo QueroDelivery . O QUERODELIVERY é o maior aplicativo de Delivery do Nordeste e um dos que mais crescem no Brasil. A Smart tec é a empresa Gestora do Quero Delivery não só em Tobias barreto mas como também em mais 8 cidades na região..

E agora traz para Tobias mais uma Franquia a nível Nacional que é a Loja da Claro..

CLARO



A Loja claro traz para Tobias além de uma grande variedade de produtos de eletroeletrônicos e de informática um preço bastante competitivo no seguimento de aparelhos celulares. São diversas ofertas todo mês e também o serviço de Tv.

São diversos planos na área da telefonia e tv digital..

Além do Brasil, a partir de 2006 a América Móvil passou a adotar a marca Claro em 15 países da América Latina: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Colômbia e no dia 6 de junho de 2018 começou a operar nos Estados Unidos sob caráter empresarial, com planos B2B.

No Brasil a Claro é uma das maiores operadoras do país com mais de 67 milhões de clientes devido a sua fusão com a operadora NET[16] e Embratel. As outras operadoras são a Vivo,[17] TIM e Oi.

A operadora está presente atualmente em mais de 3 560 municípios com as tecnologias GSM, 3G e 4G.[18] Líder na oferta de conteúdos e serviços inovadores, a Claro possui acordos de roaming em mais de 160 países para serviços de voz e em mais de 140 para tráfego de dados, nos cinco continentes.

A Claro também foi a primeira a fechar acordo para trazer o iPhone 3G da Apple Inc. para o Brasil. Além disso, foi a primeira operadora a comercializar no Brasil o Motorola DEXT, LG Watch Phone (celular em forma de relógio), além do Dell Mini 3 (primeiro Smartphone da Dell) e as tecnologias 3G e 4G.

Na área de responsabilidade corporativa, a operadora mantém o Instituto Claro, que tem como objetivo estruturar seu investimento social privado e estimular o uso de novas tecnologias na educação. A Claro adapta e moderniza os canais já existentes. Bons exemplos disso são o atendimento em Libras para surdos e por mensagem (*1052#).

Claro TV



No dia 1.º de março de 2012, é criada a Claro TV a partir da mudança no nome da Via Embratel. O serviço possui gravador digital, NOW integrado ao aparelho (decoder) e é líder no mercado de TV por assinatura, junto a sua irmã NET. Possui mais de 8,8 milhões de clientes.

Com a compra da Nextel, a Claro se consolida no 2.º lugar da telefonia móvel — com 26,05% de participação, ganha 3,3 milhões de clientes — passando a possuir quase sessenta milhões de clientes, e os espectros adquiridos pela primeira.[12] Em 14 de dezembro de 2020, em um consórcio com a Vivo e a TIM, a Claro adquiriu 29% da Oi Móvel.

A partir de 2021, clientes da Claro passam a ter acesso ao Cinema Virtual através do NOW

A inauguração da loja Claro Em Tobias Barreto Ocorreu no dia 09/09/2021

