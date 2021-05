TV Atalaia completa 46 anos de história

Há 46 anos, a TV Atalaia vem construindo sua história de mãos dadas com o povo sergipano. Com qualidade, informação e liberdade de expressão, a emissora participa de grandes evoluções no cenário televisivo de Sergipe e do Nordeste. Na busca de zelar pelo seu compromisso com a sociedade civil, a emissora produz mais de 7 horas de conteúdo local e se aproxima, cada vez mais, de seu público. Afinal, seu propósito é valorizar o povo sergipano.

A Tv dos Sergipanos foi a primeira emissora a transmitir sua programação totalmente colorida e a migrar para o sinal digital no Norte-Nordeste. Aliás, uma das primeiras emissoras em todo país a fazer uso diário da nova tecnologia para o jornalismo, em 2010 quando saiu na frente e passou a exibir seus telejornais totalmente em HDTV.

Desde 17 de maio de 1975, a TV Atalaia informa e entretém o público em Sergipe. A emissora faz a cobertura dos grandes eventos locais, e fez história com as transmissões do Pré-caju, maior carnaval fora de época do país, que acontecia anualmente na capital com a participação de milhares de foliões de todo país e até do exterior. A TV Atalaia também é responsável pela transmissão com exclusividade do Campeonato Regional de Futebol a cerca de 04 anos. Neste ano, a novidade é a transmissão exclusiva em parceria com RecordVT do Campeonato Carioca de futebol, um dos mais importantes do Brasil.

Contando com aproximadamente 700 mil inscritos em vários dos seus canais, e com uma produção de conteúdo contínua que é sincronizada com as plataformas digitais, o Sistema Atalaia de Comunicação constrói várias e ininterruptas vias de comunicação com seu público. No YouTube, onde é veiculada toda a programação, são alcançados picos de 3 milhões visualizações, e mais de 112 mil horas de exibição.

A área de eventos da TV Atalaia também não para. O Circuito de Corridas, feito por 4 edições, sempre atraiu os atletas sergipanos com sorteios de carros e shows na final. A Cidade da Criança, realizada em 2019, reuniu 25 mil pessoas no Parque Governador Augusto Franco para acompanhar de perto o show gratuito idealizado pela emissora com participação especial de Lore Improta e Carla Perez.