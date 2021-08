Tua glória é lutar! Flamengo volta a encantar o torcedor e goleia o Olimpia pela Libertadores

Rubro-negro consegue uma vitória importantíssima fora de casa por 4 a 1 e encaminha a classificação na competição

O Flamengo voltou a encantar toda a América do Sul na noite desta quarta-feira e goleou o Olimpia por 4 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. O time do técnico Renato Gaúcho mostrou solidez defensiva e muito volume no campo de ataque durante os 90 minutos. Arrascaeta abriu o placar na capital paraguaia, Gabigol marcou duas vezes e Vitinho completou a gigantesca vitória rubro-negra. Iván Torres marcou o único gol dos donos da casa.

Vale destacar, que no fim do primeiro tempo, um lance marcado pela participação do árbitro de vídeo mudou a história do jogo. O lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o segundo cartão amarelo e consequentemente foi expulso. No entanto, o V.A.R alertou que Arrrascaeta havia sofrido pênalti no lance anterior. Com isso, o cartão vermelho foi anulado e a penalidade foi confirmada.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha. Por conta da enorme vantagem obtida no jogo desta quarta-feira, o Flamengo pode perder por até três gols de diferença, que ainda assim, garantirá vaga em uma das semifinais da Libertadores da América.