Tribunal de Justiça nega recurso da Deso contra decisão da Justiça de Tobias Barreto que obrigava a empresa a fornecer água de qualidade

A publicação da decisão negando o recurso da empresa DESO e confirmando os pleitos do Ministério Público, através do promotor de justiça, Dr Paulo José, deu-se nos autos n. 202100811304 do Tribunal de justiça publicado na data de hoje(28.6) .

É público e notório, que depois da decisão judicial, houve uma melhoria, mesmo que parcial da qualidade e do fornecimento de água pela Deso.

A empresa ainda está obrigada a melhorar a prestação do serviço, para tanto já foi designada uma nova audiência no dia 17 de julho, para que o Ministério Público possa verificar se a empresa tomou as medidas necessárias para resolver o problema. Também ficou decidido que será feita uma nova coleta de água para verificação técnica de sua qualidade.

