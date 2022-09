DESTAQUE: Tremor de terra é registrado em Sergipe

A cidade de Amparo do São Francisco, no interior sergipano, tremeu na manhã desta terça-feira, 20. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSil UFRN), o tremor de terra registrou magnitude preliminar calculada em 1.5 mR.

O Laboratório conseguiu confirmar com moradores da região que o tremor pôde ser sentido em algumas partes do município. O fenômeno foi registrado por volta das 9h.

O último tremor de terra verificado em Sergipe foi no mês de setembro, no município de Canindé do São Francisco, quando foi registrada atividade sísmica de magnitude calculada em 1.4 mR.