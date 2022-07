Treinamento de Reanimação Cardiopulmonar será realizado este semestre em escolas do Estado

Neste segundo semestre, a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) estará iniciando o treinamento de Reanimação Cardiopulmonar nas escolas públicas e particulares de Sergipe. A primeira fase do “Projeto RCP nas escolas” foi realizada em maio deste ano, com 100 alunos de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Esses alunos foram capacitados para se tornarem instrutores no treinamento de Reanimação Cardiopulmonar”, informa o presidente da Saese, Dr. Fabricio Dias Antunes.

A previsão é que a segunda etapa do projeto inicie em setembro. Os universitários vão ajudar no treinamento de outros jovens. ” A intenção é promover o curso para 400 alunos do ensino médio. Eles serão treinados em técnicas de reanimação cardiopulmonar para prestar o primeiro atendimento às possíveis vítimas de uma parada cardiorrespiratória”.

Dr. Fabricio Antunes ressalta que o primeiro atendimento é crucial para um melhor desfecho na abordagem de uma reanimação cardiopulmonar. “Uma vítima em parada cardiorrespiratória sem um cuidado ou tratamento inicial tem menos chance de voltar à vida, de retornar à circulação espontânea, do que um paciente que recebeu esse primeiro atendimento”, explica. “Não estamos querendo treinar nenhum estudante de escola para ser médico, mas para que possa prestar assistência inicial a uma possível vítima de umaparada cardiorrespiratória”, acrescentou.

O projeto é uma iniciativa da Saese em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), e conta com o apoio da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE). “A cooperativa está emprestando os manequins para os treinamentos. Sem esse apoio, seria difícil realizar o projeto que já está dando certo”, finaliza Dr. Fabricio Antunes, que foi o idealizador do projeto.