‘Trabalho decente e crescimento econômico’ estão entre os objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Erradicação da pobreza, proteção ao meio ambiente e ao clima e garantir que as pessoas possam usufruir de paz e prosperidade. Assim, até o ano de 2030, estados-membros das Nações Unidas pretendem cumprir os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. No total, 17 objetivos de ação universal e 169 metas, os ODS abrangem as dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, de forma integrada e inter-relacionada.

Saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, redução das desigualdades, trabalho decente e crescimento econômico estão entre os objetivos. Assim, os países definem as iniciativas nacionais a partir das realidades locais, além de incorporar nas políticas, programas e planos de governo.

O economista e professor da Universidade Tiradentes, Josenito Oliveira, destaca a importância do objetivo número 8, que visa promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. “Isso significa promover o crescimento sustentável com a geração de emprego e renda. Durante muitos anos, as pessoas achavam que os recursos naturais eram inesgotáveis, já aprendemos que isso não é verdade. O crescimento econômico é muito importante, mas deve ser aliado com a preservação do meio ambiente e cuidado com as pessoas”, afirma.

“Se todos buscarem alcançar este objetivo, vamos ter a possibilidade de aumentar a renda das famílias, diminuir o desemprego, usar somente o que for necessário dos recursos naturais e garantir um futuro melhor para todos. Isso só será possível se cada um fizer a sua parte”, acrescenta.

Segundo Josenito, a Unit apoia a causa e capacita gestores e docentes sobre a ODS.

“Esta iniciativa reforça o compromisso de implantar essa agenda no cotidiano e estimular a mobilização de outras instituições ao redor do tempo. Será todo mundo transformando o mundo”, finaliza.

