Todos os brasileiros serão vacinados, com as duas doses até dezembro

Marcelo Queiroga participou da vacinação contra a covid-19, na Ilha de Paquetá, na manhã deste domingo (20)

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante pronunciamento sobre a vacinação em massa, na Ilha de Paquetá, neste domingo (20), voltou a lamentar as 500 mil mortes em decorrência da covid 19 e destacou que até o final do ano, toda a população brasileira será vacinada com as duas doses. “O meu foco é exclusivo na campanha de vacinação. E aqui eu já assumo o compromisso com todos os senhores que até o final do ano toda a população brasileira acima de 18 anos será imunizada contra a covid-19, com as duas doses da vacina. É um passaporte para a nossa liberdade, para uma vida nova, para o povo de Paquetá, do Rio e do Brasil”, falou o ministro.

O Ministro participou ao lado do secretário de saúde, Daniel Soranz e da presidente da Fiocruz, Nise Silveira da vacinação em massa dos moradores. O projeto visa avaliar os benefícios da vacinação em larga escala no combate à covid 19, assim como já implementado nas cidades de Botucatu e Serrana, em São Paulo.

A intenção é que até setembro todos os mais de 3.500 moradores maiores de 18 anos tenham a imunização completa, ou seja, com as duas doses.

POR REDAÇÃO TUPI