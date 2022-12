Tobias Barreto registra o mês mais chuvoso dos últimos 50 anos com mais de 600 milímetros

Durante o mês de novembro de 2022, choveu na cidade de Tobias Barreto 614.9 mm, isso equivale a 1.203% acima da média mensal. Várias cidades do sertão sergipano têm médias anuais de menos de 600 mm, ou seja, choveu em Tobias Barreto um mês mais que a médio do ano todo.

Com tanta chuva nesta quarta-feira dia 30, cidade ficou completamente ilhada, pois os rios que cortam a cidade transbordaram, famílias ficaram desabrigada e foram amparadas pela prefeitura do município, que criou um alojamento no ginásio se esportes do SESI.

Os dados são da estação meteorológica do Jornalista Eduardo Gois, instalada no centro da cidade, que faz o monitoramento do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, este trabalho objetiva verificar as tendências de índices de detecção de mudanças climáticas, o equipamento é capaz de medir e registrar parâmetros meteorológicos e climáticos através de vários sensores de recolhimento de dados para o monitoramento ambiental. Entre os parâmetros que podem ser medidos estão: temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, umidade e temperatura do solo, precipitação (chuva), umidade da folha e radiação solar global.

Para registrar variáveis meteorológicas há uma integração de sensores nas estações meteorológicas que fazem a coleta de dados com transmissão automática. Esta transmissão meteorológica automática pode ser feita por telemetria celular, satélite, wifi ou cabo de ethernet.