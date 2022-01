TOBIAS BARRETO REFORÇA FISCALIZAÇÃO NOS EVENTOS ACIMA DE 900 PESSOAS NA CIDADE

No programa Papo Reto desta quinta-feira 27, a secretária de saúde de Tobias Barreto, Maria Angélica, disse que vai reforçar a fiscalização para exigir o cartão de vacinação contra o Covid, nos eventos com mais de 900 pessoas na cidade. Nosso pessoal ficará na portaria do início ao fim da festa, destacou Angélica.

Mesmo não sendo de responsabilidade do município, a fiscalização de eventos da iniciativa particular, a secretaria de saúde vai intensificar os trabalhos por medida de precaução.

VACINOMETRO ATUALIZADO

O município de Tobias Barreto registra 41.097 pessoas vacinadas contra a COVID-19 (primeira dose). A segunda aplicação soma 36.144 e a dose de reforço com 7.010

Logo, o índice de vacinados, com a primeira dose, atinge a marca de 78% da população total.