PM apreende arma de fogo e prende enteado por ameaçar padrasto

O fato ocorreu neste sábado, dia do trabalhador, no bairro Maria do Carmo, periferia da cidade.

O padrasto do suspeito solicitou ajuda dos Policiais Militares do 11° Batalhão da PMSE por causa das ameaças do seu enteado dentro de casa. O enteado estava armado com um revólver calibre .32, que, com a chegada da PM, arremessou por cima do muro, mas a guarnição localizou a arma e efetuou a prisão em flagrante.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.