Tobias Barreto: Hoje deu início à vacinação contra a covid-19 em professores e trabalhadores da educação

Com a expectativa de atender cerca de 1.400 profissionais, a Prefeitura de Tobias Barreto deu início hoje à vacinação contra a covid-19 em professores e trabalhadores da educação.

A ação conjunta das secretarias de Saúde e de Educação faz com que o município avance no plano de vacinação, sempre seguindo os grupos prioritários. Hoje, profissionais da educação e professores das redes pública e privada começaram a ser imunizados contra a covid-19. A ação acontece no Ginásio do Sesi. Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra a influenza devem aguardar 14 dias para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19.

E se liga: a aplicação da primeira dose em quem não pôde comparecer hoje será feita no Centro de Especialidades Médicas (Ceme). Vacina no braço é sinal de esperança no enfrentamento à pandemia! Mas não podemos abrir mão de todos os cuidados já conhecidos.

Vacina salva vidas!

Direto da redação