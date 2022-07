Gasolina baixa para R$ 5,99 em Tobias Barreto, redução de R$ 1,50 por litro

Neste sábado 16/07, a gasolina baixou para R$ 5,99 o litro em Tobias Barreto, uma redução de R$ 1,50 por litro, no início do mês custava R$ 7,49.

O decreto publicado no dia 07/07 reduz a alíquota do ICMC em todo o país, os donos dos postos deverão informar também, em separado, o valor aproximado relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); o valor relativo à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).

Por Juliano Góis