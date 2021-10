TOBIAS BARRETO, 112 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Neste sabado 23/10, a cidade Tobias Barreto comemora seus 112 anos de Emancipação Política. A cidade está situada na Região Nordeste do Brasil e Centro-Sul do nosso Estado de Sergipe. Fundada em 1835, Tobias Barreto está região do Vale do Rio Real, conhecida como a capital dos Bordados.

Tobias Barreto surgiu no final do século XVI em um sítio de aproximadamente 40 tarefas, onde apareceu uma imagem de Nossa Senhora. E em homenagem a esta os camponeses construíram uma capelinha e fizeram residências em volta dela formando uma aldeia batizada de Paraíso. A imagem de Nossa Senhora desapareceu por duas vezes sendo encontrada num matagal próximo. Na segunda vez destruíram o matagal e construíram outra capelinha onde hoje fica a Igreja Matriz. Nossa Senhora Imperatriz dos Campos e o novo povoado recebeu o nome Capela de Nossa Senhora dos Campos do Rio Traripe, hoje Rio Real, por estar situado às margens desse rio. Com o tempo se chamou Vila de Campos do Rio Real e o nome do povoado foi simplificando até ser chamado apenas de Campos.

Em 17 de janeiro de 1835, o povoado foi elevado à categoria de vila. Em 1909 foi elevado à categoria de município e pelo Decreto-lei Estadual nº 377 o distrito de Campos passou a denominar-se Tobias Barreto. De acordo com a Cronologia Toponímica: Nossa Senhora de Campos para Campos (lei estadual nº 550, de 23 de outubro de 1909). Campos para Tobias Barreto (decreto nº 377, de 31 de dezembro de 1943). Para festejar a data comemorativa, a Prefeitura de Tobias Barreto, através da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo realiza o XI TobiArte – Festival de Artes de Tobias Barreto com toda a programação alusiva ao 112 anos da nossa cidade.

