Tite confirma retorno de Neymar nas oitavas da Copa contra a Coreia do Sul

Treinador revelou a informação em coletiva de imprensa realizada na véspera do mata-mata

O técnico Tite confirmou o retorno de Neymar. Em coletiva realizada neste domingo, o treinador da seleção brasileira revelou que o camisa 10 volta ao time na partida contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A conversa com a imprensa foi ao lado de Thiago Silva.

Logo no início, o zagueiro foi questionado sobre a volta do atacante. Ele passou a bola para Tite, que foi breve na resposta e, sorrindo, confirmou: “Sim.”

Na sequência, o comandante da seleção condiciona a volta do atleta ao treinamento que será realizado ainda neste domingo, no Catar.

“Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje a tarde e treinando, ele vai estar, sim, no jogo. Essa é a definição da situação e ela passa por um treinamento específico para eu não antecipar nenhuma situação. E eu não gosto, não faço e não passo informação que não seja verdadeira. Ao longo da minha carreira sempre tive a credibilidade. Quando eu não quero falar eu não digo. Ele vai treinar hoje a tarde, estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo”. – declarou.

Ele diz ainda que a tendência é que Neymar seja escalado como titular:

“A escalação do Neymar tem o pressuposto da saúde e departamento médico. Deixar bem claro. O segundo, eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início.” – disse.

Brasil e Coreia do Sul jogam nesta segunda (05), às 16h, no Estádio 974. A Super Rádio Tupi transmite com narração de José Carlos Araújo e comentários de Washington Rodrigues.