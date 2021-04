Tiradentes Innovation Center comemora aniversário do GT com evento sobre criatividade e inovação

Na mesma data do aniversário de 59 anos do Grupo Tiradentes, comemora-se o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Alinhado com esta ideia, o Tiradentes Innovation Center – braço de inovação e empreendedorismo do GT – vai oferecer à comunidade e aos colaboradores nesta quarta-feira, 21, a palestra “O segredo do MIT para a criação de startups disruptivas”. A partir das 12h, a gerente de inovação do instituto, Deborah Zanforlin, falará sobre sua experiência, sobre o que viveu e aprendeu na área de pesquisa, projetos e empreendimentos.

Recém chegada ao GT, Zanforlin traz para o Innovation sua expertise, diante da imersão vivida no ecossistema do MIT e Boston, com destaque para o desenvolvimento de diagnósticos para diversos tipos de cânceres. “Passei muito tempo trabalhando nessa área. Com o tempo, criei uma startup para solucionar esse problema. Fui aceita no MIT com a ideia, passei um tempo na Universidade de Massachusetts [UMass Boston] e, através dessa startup, pude atuar não apenas em Boston, mas também na China, Noruega, Itália e vários lugares do mundo”. O projeto de Deborah foi premiado em 2017 pelo StarHub Boston e certificado pelo programa Horizon 2020, da União Europeia.

Com um trabalho junto à Universidade de Massachusetts (UMass), em Boston, Zanforlin também liderou o StEP (Student Entrepreneurship Program), um programa de incentivo ao empreendedorismo junto aos alunos da instituição americana, também trabalhando na incubadora de startups Venture Development Center (VDC), voltada para o auxílio à criação de startups e desenvolvimento de projetos científicos voltados à solução de diversas demandas.

