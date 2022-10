Thiago Maia afirma ter feito melhor partida dele com a camisa do Flamengo: ‘Muito feliz’

Titulares da partida com o Corinthians terão folga nesta quinta-feira (13), enquanto os demais jogadores se apresentam na parte da tarde no CT Ninho do Urubu

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, nesta quarta-feira (12), o volante Thiago Maia afirmou ter feito o melhor jogo dele com a camisa do time carioca.

“Sem dúvida nenhuma foi minha melhor partida pelo Flamengo, espero continuar nessa evolução porque estou muito feliz com o que estou apresentando”, disse o jogador.

Thiago Maia foi brilhante na partida. Aos 40 minutos do primeiro tempo, ele deu o bote na hora certa, após uma arrancada de Yuri Alberto e interferiu numa chance clara de gol da equipe paulista. O jogador aproveitou e elogiou também David Luiz nesta jogada.

“Acho que o mais inteligente ali foi o David, que conseguiu encurtar bem o Yuri. A gente sabe que a qualidade do Yuri é muito grande, e eu dei o carrinho ali na hora certa, no momento certo. Depois eu fui ver o lance e vi que ele estava sozinho desde que cortou. Graças a Deus estava no momento certo e na hora certo”, declarou.

Os titulares da partida com o Corinthians terão folga nesta quinta-feira (13), enquanto os demais jogadores se apresentam na parte da tarde no CT Ninho do Urubu. A tendência é que os titulares sejam preservados para o jogo de sábado, no Maracanã, diante do Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os reservas, reforçados por João Gomes (suspenso), são cotados para o compromisso.