TETRACAMPEÃO! Flamengo sai na frente, toma empate, mas vence Corinthians nos pênaltis e conquista Copa do Brasil

O Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil! Em jogo que parecia se encaminhar para um título tranquilo, o Flamengo fez bela etapa inicial, mas uma complementar bem aquém do esperado, o que deu ao Corinthians a oportunidade de, mesmo saindo no prejuízo por 1 a 0, correr atrás e buscar o empate em 1 a 1 nos 90 minutos. Pedro e Giuliano anotaram os tentos, cada um para um lado. Nas penalidades, grande reviravolta e o triunfo do time da Gávea por 6 a 5, com Rodinei marcando o gol do título.

O primeiro tempo foi de grande domínio do Rubro-Negro, que viu a estratégia do Timão de começar com Lucas Píton não dar certo. O lateral acabou sendo novidade na equipe paulista, no entanto, não esteve bem nem atrás e tampouco na frente, sumindo muitas vezes da partida. E os cariocas ainda abriram o placar logo aos 6. Arrascaeta tocou para Everton Ribeiro, que deixou Pedro cara a cara com Cássio. Mesmo com pouco ângulo, o camisa 21 mandou por baixo do goleiro e fez o 1 a 0.

A partir daí, o confronto seguiu controlado pelos donos da casa, inclusive, com Arrascaeta e o próprio Pedro, novamente, criando chances de ampliar a vantagem. Até que, aos 32, o Flamengo anotou o segundo, porém, em lance irregular. Gabigol recebeu na área e arriscou rasteiro, cruzado, explodindo a trave. No rebote, Arrascaeta empurrou às redes. Com o auxílio do VAR, a arbitragem de campo assinalou impedimento do número 9 na origem do lance. No fim da etapa, o Corinthians aumentou a posse de bola e melhorou na parte ofensivas, mas as finalizações, tanto de Fausto Vera quanto de Renato Augusto, saíram nas mãos de Santos.

Na volta do intervalo, o Corinthians, entrando com Adson no lugar de Lucas Piton, melhorou e lançou-se ao ataque, quase igualando em arremate de Yuri Alberto da meia-lua e, principalmente, em possibilidade claríssima de empatar com Róger Guedes, na frente do gol, jogando por cima do travessão. O Rubro-Negro, por sua vez, também continuou assustando, especialmente em batidas de Arrascaeta, parando em Cássio, e Gabigol, direto para fora.

De tanto persistir, o Flamengo balançou pela terceira vez a rede no confronto, no entanto, de novo anulado pelo juiz. Everton Ribeiro chegou na área e bateu para boa defesa de Cássio. Na sobra, Gabigol acertou a trave e a bola retornou para Everton Ribeiro marcar sem dificuldades. Só que o artilheiro foi flagrado em posição irregular, o que desconfigurou toda a jogada. Daí em diante, praticamente só o Timão levou perigo. Não faltaram conclusões de Guedes e Yuri de longe, além de uma testada de Balbuena em cima.

E quando parecia que a vitória carioca iria se encaminhar, os paulistas, na base da superação, conseguiram deixar tudo igual, no Maracanã, aos 36. Mateus Vital cruzou da faixa esquerda, Fábio Santos desviou de calcanhar, Adson dividiu com Filipe Luís e Giuliano surgiu sozinho para no ângulo de Santos: 1 a 1. Empate na hora certa e decisão de quem fica com o troféu sendo decidida nos pênaltis.