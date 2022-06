Termina hoje 7 de junho a Semana Cultural de Tobias Barreto

Em formato de gincana, os alunos das escolas municipais testaram seus conhecimentos sobre a vida e obra de Tobias Barreto, através de perguntas e respostas, apresentações cênicas e declamação de poesias. Os premiados ganham uma viagem cultural para Recife a fim de conhecer a história de Tobias.

A programação ainda contou com a participação do historiador Jorge Carvalho que fez uma palestra de abertura acerca de seus estudos no livro ‘A Cultura Ocultada’ que tem como tema a circulação de ideias e teorias originadas na Alemanha, difundidas por alguns dos intelectuais que marcaram a Escola do Recife, em especial a geração de 1870 e as contribuições do sergipano Tobias Barreto.

Confira como foi a programação:

01/06/2022 – Quarta-feira

8h00 – Abertura Oficial- Hasteamento das Bandeiras na Casa De Tobias, com a Lira de Nossa Senhora Imperatriz de Campos (Cortejo passando pela Câmara de Vereadores até a estátua de Tobias Barreto para Hasteamento das Bandeiras);

19h00 – Palestra do professor Dr. Jorge Carvalho “A Cultura Ocultada” (Praça do Cruzeiro);

20h00 – Início da Gincana Tobias Barreto com as escolas do Ensino Médio;

Sorteio das perguntas da sabatina sobre Vida de Tobias Barreto.

02/06 – Quinta-feira – Praça do Cruzeiro

19h00 – Sorteio das perguntas do Ensino Fundamental- Anos Finais.

03/06 – Sexta-feira – Praça do Cruzeiro

19h00 – Sorteio das perguntas do Ensino Fundamental- Anos Iniciais.

DIA 04/06 – SÁBADO – Praça do Cruzeiro

18H – Apresentação artística do colégio I.B.V.

Apresentações teatrais

18H30 – ESCOLA ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSÁRIO

18H45 – ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA DE OLIVEIRA

19H00 – COLÉGIO IRMÃ MARIELE

19H15 – EMEF ANTONIO ALVES BARRETO

19H30 – EMEF IRAILDES PADILHA CARVALHO

19H45 – COLÉGIO CONSTRUIR

20H00 – EMEF AMINTAS LEOPOLDINO RAMOS

20H15 – COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUCILENE DE ALMEIDA SANTOS

20H30 – COLÉGIO TOBIAS BARRETO

20H45 – EMEF PEDRO IZIDIO DE OLIVEIRA

21H00 – COLÉGIO ESTADUAL JOÃO ANTONIO CESAR

21H15 – COLÉGIO ESTADUAL RURAL ENGENHEIRO JOSÉ CARVALHO

21H30 – EMEF GILMARA FONTES DE GOIS

06/06 – Segunda-feira – Praça do Cruzeiro

Apresentação das poesias

19H10 – ESCOLA ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSÁRIO ( Poesia: “Diante de um batalhão que voltava da campanha”)

19H20 – ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA DE OLIVEIRA ( Poesia: “como?!” )

19H30 – COLÉGIO IRMÃ MARIELE ( Poesia: “Inspiração”)

19H40 – EMEF ANTONIO ALVES BARRETO (Poesia: “É cedo”)

19H50 – EMEF IRAILDES PADILHA CARVALHO (Poesia: “Ignorabimus”)

20H00 – COLÉGIO CONSTRUIR (Poesia: “ Carmem”)

20H10 – EMEF AMINTAS LEOPOLDINO RAMOS ( Poesia: “Guerra do Paraguai”)

20H20 – COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUCILENE DE ALMEIDA SANTOS (Poesia: “Mãe e Filho”)

20H30-COLÉGIO TOBIAS BARRETO (Poesia: “À Julia Tamborini”)

20H40 – EMEF PEDRO IZIDIO DE OLIVEIRA (Poesia: “Eu Amo o Gênio”)

20H50 – COLÉGIO ESTADUAL JOÃO ANTONIO CESAR (Poesia: “Ainda A Mr. Reichert”)

21H00 – COLÉGIO ESTADUAL RURAL ENGENHEIRO JOSÉ CARVALHO (Poesia:“Beija- Flor”)

21H10 – EMEF GILMARA FONTES DE GOIS (Poesia: “Namoro Não É Crime”)

07/06 – Terça-feira – Praça do Cruzeiro

19h00 – Resultado final e entrega da premiação