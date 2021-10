Terceira idade: é possível cursar uma graduação após os 60 anos?

Ao ingressar no ensino superior, Natan de Albuquerque Viana realizaria um grande sonho. Como sempre teve vontade de cursar Gastronomia, após a aposentadoria entrou na Universidade Tiradentes (Unit).

“Depois de 40 anos trabalhando no setor de eletricidade, quando me aposentei resolvi entrar na universidade. A Unit mudou a minha rotina para melhor, porque me faz sentir muito mais ativo”, declara Natan.

No Dia Nacional do Idoso, 1º de outubro, Natan conta como essa experiência ampliou ainda mais seus horizontes. “Na minha turma tem várias gerações, tem pessoas que têm a idade do meu neto, outras com idade dos meus filhos, e essas três gerações interagem, promovendo uma interação muito grande porque existe respeito. Eu descobri que cozinhar não tem idade”, enfatiza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosas as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento. No ensino superior, de acordo com informações do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o grupo com 65 anos ou mais matriculado em um curso de graduação no país já soma mais de 7.800 pessoas. A faixa etária vem apresentando um crescimento considerável desde 2013: 46,3%.

Segundo a professora e coordenadora pedagógica do curso de Gastronomia da Unit, Isabelle Brito, a interação promove uma grande contribuição para a sala de aula. “Os mais experientes contribuem de uma forma, com um olhar mais maduro, e os mais jovens contribuem muito com a parte voltada ao uso das ferramentas digitais. Como docentes, temos esse olhar para acompanhar cada um deles, de acordo com as suas necessidades”, comenta.

“Temos que ter essa visão do professor dando a mão a esse aluno, para que tenha uma formação brilhante e um futuro promissor. Essa diversidade contribui para um crescimento pedagógico muito significativo”, finaliza.

