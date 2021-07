Teleconsulta: opção de atendimento cresce durante a pandemia

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos desafios. O acesso à saúde foi um deles. Com isso, a teleconsulta ganhou espaço. Além do conforto, o atendimento médico a distância proporciona maior rapidez e segurança ao paciente. Com o isolamento social, a modalidade ganhou mais adeptos em busca da promoção e melhoria da qualidade de vida.

Para o professor doutor Ronald Barreto, coordenador do internato do curso de Medicina da Universidade Tiradentes, a teleconsulta não é uma novidade, mas a pandemia acelerou o processo de regulamentação.

“Nós ganhamos segurança jurídica para atender os pacientes. Com isso, proporciona maior conforto e segurança realmente para esses atendimentos sem o risco de extravasamento, de informações sigilosas que o atendimento médico exige”, declara o professor.

“Isso é um ponto extremamente relevante para a sociedade como um todo porque as plataformas registram todo o atendimento mantendo uma linha ética de cuidado entre o médico e o paciente”, acrescenta. A Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020 autorizou o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus.

Para o médico, a teleconsulta modificou bastante a forma de pensar, acelerou a mudança na sociedade, além de aproximar as pessoas, mantendo a qualidade e segurança do atendimento.

“As pessoas tinham uma antiga crença que, para ter o atendimento médico, tinha que ter o contato presencial. Mas, com esta modalidade, é possível realizar uma consulta por videochamada, fazer uma boa avaliação e orientar os pacientes”, comenta.

Para o Dr. Ronald, entre os principais desafios da teleconsulta está o acesso à tecnologia. “O maior desafio é o acesso da população que tem sido mitigado à medida que as pessoas vão se familiarizando com as videochamadas e uso de smartphones”, destaca.

“Além disso, o teleatendimento é uma grande ferramenta e nosso desafio é treinar os médicos para essa nova realidade para que a gente consiga manter a qualidade de atendimento mesmo não sendo presencial”, complementa.

O especialista destaca que a teleconsulta encurta distâncias físicas e aumenta a acessibilidade à saúde.

“Com a teleconsulta, o profissional consegue fazer a triagem, acelera o atendimento e aumenta a possibilidade de atender mais pessoas, além de esvaziar as emergências. O médico faz uma avaliação prévia e na parte presencial o paciente utiliza para um exame complementar para chegar ao diagnóstico ”, finaliza.

