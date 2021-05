Taxa de transmissão da Covid no Brasil está em queda, diz pesquisa

Estudo mostra que cada grupo de 100 pessoas infectadas transmite vírus para outras 91

O último levantamento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, atualizado nesta terça-feira (18/5), mostra que a taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 no Brasil está em 0,91. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus é capaz de contaminar outras 91.

O indicador registrou uma ligeira queda em relação à última semana, quando estava em 0,96. Segundo a instituição britânica, a margem de erro faz com que o Rt brasileiro varie de 0,88 a 1,04. A precisão da projeção pode variar de acordo com o sistema de vigilância dos países e a precisão dos dados oficiais divulgados que servem de base para o cálculo.

