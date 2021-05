Aqui em Tobias Barreto as policias militar e civil não dão trégua para a bandidagem

Hoje pela manhã 23/05, policias do 11ºBPM interceptaram um veículo com indivíduos suspeitos na rodovia SE-170, próximo à entrada da cidade. Na abordagem houve reação o que ocasionou em um confronto com tiroteio, suspeitos foram baleados.

Por Juliano Góis