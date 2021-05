Suspeitos de aplicar golpes através do aplicativo de vendas são presos

A Operação Desapega foi deflagrada pela Polícia Civil nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13). Após quase oito meses de investigação, equipes da 9ª DM, apoiadas por diversas unidades da Polícia Civil, chegaram a uma associação criminosa especializada em aplicar golpes através do aplicativo OLX. O grupo tinha como modo de ação criminosa a simulação de depósitos bancários para a aquisição de produtos anunciados por suas vítimas no aplicativo.

Segundo o delegado Gilberto Guimarães, que coordenou as investigações, o objetivo da operação foi prender integrantes da associação criminosa, recuperar os bens subtraídos e apreender objetos ilícitos durante as buscas nos imóveis levantados. Mais de 60 policiais civis cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão em bairros de Aracaju, Lagarto e Macambira.

O prejuízo identificado até o momento gira em torno de R$ 30 mil. Os criminosos visualizavam os anúncios de venda de algum bem que os interessasse; principalmente aparelhos celulares, TV, console de jogos e outros eletroeletrônicos.

Eles mantinham contato com os anunciantes, demonstrando interesse na aquisição do objeto. Em seguida, marcavam encontro pessoal, negociavam valores e simulavam o pagamento mediante transferência bancária com uso de envelope vazio. Vários alvos serão ouvidos na 9a Delegacia Metropolitana, após a operação. Os depoimentos serão cruciais para a continuidade das investigações.