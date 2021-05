Subtenente da polícia é esfaqueado e homem é assassinado em Lagarto

De acordo com a subtenente da PM Kely Penteado, o policial foi esfaqueado em frente a um bar do município.

Ela conta que o subtenente conversava com o dono do estabelecimento quando um homem chegou ao local e pediu que o proprietário abrisse o bar. O policial então teria tentado explicar que o local não poderia ser aberto devido ao toque de recolher vigente no município, que vai das 22h às 5h. O homem teria se exaltado e desferido um golpe de faca.

O suspeito do crime foi preso em flagrante e conduzido a uma delegacia de Lagarto.

Além disso, Lagarto também registrou uma tentativa de duplo homicídio. Informações de moradores da região dão conta de que às 22h um homem encapuzado teria disparado contra dois irmãos que estavam sentados na calçada de um estabelecimento comercial.

Um deles morreu no local: José Walter dos Santos Melo, de 21 anos. O outro, de 37 anos, se encontra no Hospital Universitário de Lagarto e não corre risco de vida, segundo a PM.