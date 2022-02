SUA ANTENA PARABÓLICA IRÁ PARAR DE FUNCIONAR ESTE ANO

A entrada da nova rede 5G no Brasil trará mudanças significativas para outros serviços, como as TVs via satélite. Acontece que as clássicas antenas parabólicas e outros sinais de TV via satélite deixarão de operar na Banda C, lugar que foi dado para o 5G funcionar no País.

De acordo com estudos, interferências poderiam ocorrer caso os dois serviços operassem no mesmo espectro. Segundo ela, o processo de atualização será irreversível e as pessoas que ainda usarem esse tipo de TV terão procurar um meio mais moderno de instalação.

As parabólicas tradicionais usadas em residências darão lugar a uma antena pequena. Assim como o modelo antigo, a nova antena poderá ser instalada em cima da residência, na parede ou até no muro da casa.

Em casos de usuários que assinam TV por assinatura, Joyce diz que a antena da SKY é sem mensalidade. Na prática, o cliente adquire o aparelho e não precisa pagar mensalidade. Além disso, a empresa fornece cerca de 51 canais disponíveis e instarão sem custos.