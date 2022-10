SOY LOCO POR TRI, AMÉRICA! Flamengo derrota o Athletico-PR e conquista a Libertadores pela terceira vez

A América é do Flamengo pela terceira vez! Gabigol entrou para a história mais uma vez e marcou o gol do título rubro-negro diante do Athletico-PR, em Guayaquil. O camisa 9, que já havia sido o herói da conquista de 2019 contra o River Plate, coloca novamente o seu nome na galeria dos maiores momentos da história do clube mais popular do mundo.

Com o título no Equador, o técnico Dorival Júnior conquista o troféu mais importante de sua carreira. A campanha da equipe que o atual treinador assumiu na metade do caminho foi irretocável. Fora 12 vitórias e apenas um empate. Na fase eliminatória, o Mais Querido superou todos os seus adversários, tanto dentro, quanto fora de casa.

O início do jogo foi complicado e o Athletico-PR chegou a ameaçar o gol defendido pelo goleiro Santos, mas o roteiro do jogo virou pelo avesso quando Pedro Henrique recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Minutos depois, pouco antes do fim da etapa inicial, Everton Ribeiro, melhor nome do Flamengo no jogo, fez ótima jogada pela direita e cruzou na medida para Gabigol conferir para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Athletico-PR até tentou empatar o jogo, mas esbarrou na superioridade técnica e numérica do time carioca e não chegou nem perto do objetivo. Por outro lado, o Flamengo demonstrou maturidade com a bola na pé e segurança quando estava sem ela, até o apito final do árbitro Patrício Lostau.