Sonho ou realidade. Hospital e maternidade em Tobias Barreto.

Audiência discutirá a possível transformação da UPA de Tobias Barreto em hospital e maternidade.

A razão de se renovar tal discussão é que, numa reportagem especial, o Ministério Público de Tobias Barreto, revelou ao Portal Tobiense, que está montando uma força tarefa, envolvendo todos os representantes políticos para transformar a UPA São Vicente de Paulo em um Hospital Maternidade.

Dr. Paulo revelou ainda, que esteve no início da semana, com a Chefia do Ministério Público, o coordenador da saúde e profissionais técnicos especializados do estado, à exemplo da Dra Maria Conceição Mendonça, especialista no sistema SUS e ex secretária estadual da saúde e ex gestora do Samu.

Verificou-se uma possível viabilidade técnica para se começar as discussões de estratégias para implementação do tão sonhado hospital e maternidade de Tobias Barreto.

Segundo o Dr. Paulo José, é preciso alinhar todas as forças do município., seja a força política mas principalmente também o apoio e participação maciça da população.

Uma importante audiência pública foi designada pelo Ministério Público para à próxima terça feira , 22, às 14h na Câmara Municipal com a presença de técnicos da área e representantes políticos locais e parlamentares federais que apoiam a nobre causa, uma vez que será necessário no momento adequado , de emendas e recursos federais.

O alinhamento entre todos os agentes políticos será fundamental para à concretização desse projeto tão sonhado pelos Tobienses, hospital e maternidade com uma unidade móvel da Samu na cidade.

A solenidade será presidida pelo Ministério Público de Sergipe, por meio do Promotor de Justiça Curador da Saúde em Tobias Barreto/SE Dr. Paulo José Francisco Alves Filho e do Coordenador do CAOp Saúde Dr. Raymundo Napoleão Ximenes Neto, com a participação da Dra. Maria da Conceição Mendonça Costa, a qual é indicada pelo Comitê de Saúde, sendo especialista em matéria de Sistema Único de Saúde – SUS, bem como com a participação de outros representantes do Estado de Sergipe.

Por fim , Dr Paulo José, conclama o apoio de todos os setores políticos e da população e finaliza com a célebre frase “um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas , um sonho sonhado junto se torna realidade.”

