Sobe de cinco para sete o número de municípios em situação de emergência devido à seca em Sergipe

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o município de Poço Verde, região centro-sul do estado, está em tratativas para também ter a situação de emergência reconhecida.

A homologação pelo governo do estado e o reconhecimento do decreto de Situação de Emergência pelo Poder Executivo Federal tornam possível aos entes o recebimento da ajuda humanitária assistencial por meio do repasse de recursos, a exemplo da Operação carro-pipa, que tem por objetivo a distribuição de água potável às populações que sofrem com o exaurimento hídrico.

Por g1 SE