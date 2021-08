Sergipe tem mais de 2,3 milhões de habitantes, diz IBGE

Sergipe tem 2.338.474 de habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira (27). O estado é o menos populoso do Nordeste, mas é o que cresce em ritmo mais acelerado na região (0,85%).

O território sergipano é o quinto menos populoso do país, com 213.317.639 de habitantes, e representa 1,1% do total, ocupando a 22ª posição no ranking nacional.

Fonte: IBGE

Aracaju e região metropolitana

Considerando as capitais nordestinas, Aracaju cresce a um ritmo de 1,16%, tendo o crescimento mais acelerado da região (1,16%), apesar de ser a capital menos populosa do Nordeste, com 672.614 habitantes. De acordo com a estimativa, 23,87% da população nacional reside em capitais, sendo que Aracaju está em 19º no ranking nacional.

Em relação ao estado, 28,76% da população vive na capital. A região metropolitana, composto por Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão contabilizou 983,876 mil pessoas, o que representa que 42,07% da população sergipana. A estimativa indica um crescimento populacional de 1,15% em relação a 2020.

Municípios

Em relação aos 75 municípios sergipanos, Carmópolis foi o que registrou crescimento mais acelerado (1,76%), chegando a 17.232 pessoas.

A Barra dos Coqueiros, que compõe a região metropolitana de Aracaju, foi a segunda (1,65%). Os dois outros municípios, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, também estavam entre os dez municípios com crescimento mais acelerado, mas em ritmo menos intenso do que o da capital (ambos com 1,09% de taxa de crescimento geométrico).

No estado, 36% dos municípios são menores que 10 mil habitantes, seguido de 30,6% de 10 a 20 mil habitantes e 24% de 20 a 50 mil habitantes. Seis municípios apresentam uma população de 50 mil a 200 mil habitantes e somente Aracaju tem uma população estimada em mais de 500 mil habitantes. Ou seja, mais de 60% dos municípios sergipanos concentram uma população com até 20 mil habitantes.