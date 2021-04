Sergipe recebe novo lote com 31.200 doses de vacinas contra a Covid-19

O estado de Sergipe recebe nesta quinta-feira (22) uma nova remessa com 31.200 doses de vacinas contra a Covid-19. O avião que trará os imunizantes tem previsão de pouso no aeroporto de Aracaju às 16h40. De acordo com a 14ª Pauta de distribuição do Ministério da Saúde, são 25.000 doses de vacinas da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford (para primeira dose – D1) e 6.200 vacinas da Coronavac – Butantan/Sinovac (a maior parte para segunda dose -D2).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), nessa sexta-feira (23), a equipe de imunização da SES se reunirá para definir o grupo prioritário que será contemplado com o novo lote. No sábado (24), as vacinas serão distribuídas aos 75 munícipios sergipanos.

Até agora a SES já distribuiu o total de 307.501 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 288.811. Referente à segunda dose, foram distribuídas 183.186, sendo aplicadas 121.645 doses.